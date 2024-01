Pour les Français, les impôts sont trop élevés et mal utilisés

Les Français jugent qu'ils paient trop d'impôts, mais se déclarent peu enclins à accepter une baisse des dépenses publiques en contrepartie, selon le baromètre publié ce mardi par le Conseil des prélèvements obligatoires. Par ailleurs, seuls 32% des personnes interrogées déclarent faire confiance à l'État pour utiliser efficacement cet argent, contre 68% pour les communes.

Les Français jugent qu’ils paient trop d'impôts, mais s'opposent à une baisse des dépenses publiques. C'est la conclusion d'un baromètre publié ce mardi 30 janvier par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) qui révèle un rapport parfois paradoxal aux prélèvements obligatoires. Bien qu'une majorité continue à porter un jugement négatif sur le niveau et l'équité des prélèvements (fiscaux et sociaux), ils se déclarent peu enclins à accepter une baisse des dépenses publiques en contrepartie, estimant que le paiement des impôts est un acte citoyen. Dans le détail, 75% des Français estiment que le niveau général des impôts est trop élevé dans le pays et 76% portent un jugement similaire sur les cotisations sociales.

L'enquête, menée en septembre 2023 par Harris Interactive auprès de quelque 2000 personnes, apporte cependant plusieurs nuances importantes au constat de départ. D'abord, quand on les interroge sur les impôts qu'ils paient à titre individuel plutôt que sur le niveau général des impôts dans le pays, seuls 63% des répondants jugent qu'ils sont trop élevés (65% pour les cotisations). Et même si une majorité de Français reste convaincue que la pression fiscale est excessive, une baisse d'impôts n'emporterait pas forcément leur adhésion : "seule une minorité des sondés accepterait une baisse des dépenses publiques contre une baisse de leurs impôts", peut-on lire dans l'enquête.

Pour beaucoup, l'argent des impôts est mal utilisé

En effet, seuls 29% l'accepteraient pour les dépenses publiques de retraites, 30% pour la santé, 32% pour la justice et la sécurité, 35% pour l'éducation, 42% pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et 44% pour la défense. Mais les Français ne sont pas pour autant partisans du statu quo. Près de neuf sur dix (87%) jugent qu'il est possible d'"améliorer le niveau des services publics" en baissant les prélèvements obligatoires ou en les maintenant à leur niveau actuel. À titre d'exemple, plus de la moitié des personnes interrogées (55%) souhaitent que les pouvoirs publics dépensent davantage dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Autre enseignement important de l'étude, deux tiers des sondés (67%) jugent insatisfaisante l'utilisation par les pouvoirs publics de l'argent issu des impôts et cotisations. À peine 32% des Français font ainsi confiance à l'État pour utiliser efficacement cet argent, contre 68% pour les communes. Or, le sentiment que l'argent issu des prélèvements obligatoires est utilement dépensé est l'un des principaux déterminants du consentement à l'impôt. Le Conseil des prélèvements obligatoires recommande donc "d'améliorer l'information des contribuables sur la façon dont est utilisé l'argent public", à l'image d'"En avoir pour mes impôts", la campagne lancée l'an dernier par Gabriel Attal, alors ministre délégué aux Comptes publics.