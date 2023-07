Pourquoi le plan épargne retraite est un bon plan ?

La souscription du PER se fait auprès d’un organisme d’assurance ou de prévoyance. Le contrat peut également être commercialisé par un intermédiaire, comme une banque ou un conseiller financier, souligne le ministère de l’Economie.

Les versements sur un PER sont totalement libres : vous le financez avec les sommes que vous souhaitez (sans plafond de versement), et ce, quand vous le souhaitez.

Comme l’assurance-vie, le PER se compose d’une partie en fonds euros garantis et d’une autre en unités de compte qui propose une rentabilité plus élevée. Les placements sont en général plus risqués pour les clients les plus jeunes. Pour les souscripteurs de moins de 40 ans, la majorité des versements sont investis dans des unités de compte (UC). Ces derniers sont plus risqués, mais offrent un potentiel de rendement plus élevé lors des bonnes années.