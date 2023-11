Pourquoi les bons taux du livret A sont à relativiser ?

Cette méthode de calcul n’a pas à être obligatoirement suivie par les autorités. La Banque de France fait une recommandation au gouvernement en tenant compte d’autres éléments. L’exécutif est lui-même libre de la suivre ou non. Ainsi, malgré l’inflation, le ministère de l’Économie a décidé en juillet de geler le niveau de rémunération à 3 % pour 18 mois. Cela afin d’éviter un recul de la consommation et protéger la construction des logements sociaux, en partie financée par le livret A. Un taux trop élevé pour un produit réglementé peut aussi déstabiliser le marché de l’épargne.

Rarement supérieur à l’inflation et dépendant de décisions politiques, le Livret A est aussi peu rémunérateur en raison de son plafonnement à 22 950 euros. Un Français ne peut en détenir qu’un et il ne peut être joint par les époux. Mais il est parfaitement légal d’en ouvrir aux noms de ses enfants dès leur naissance. Il ne s’agit donc globalement pas d’un placement qui permet de gagner de l’argent. Il doit plutôt être utilisé comme épargne de précaution. On y déposera une somme qui ne pourra baisser et sera en partie protégée contre l’inflation, à débloquer en cas d’imprévu.