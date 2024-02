Pourquoi opter pour une retraite progressive ?

Le taux d’emploi des Français baisse drastiquement à l’approche de l’âge de la retraite. Pour faciliter l’emploi des seniors et permettre une transition plus douce, la retraite progressive est une option. Elle permet d’associer les revenus d’un travail à temps partiel et un complément basé sur le montant de sa pension.

La dernière réforme des retraites et le débat sur l’âge légal de départ ont mis en exergue la problématique du taux d’emploi des seniors. En 2022, alors qu’il était de 82.7 % chez les 25 à 49 ans, ce chiffre tombait à 56,9 % pour les 55 à 64 ans. La prolongation de la durée de cotisation aurait des effets limités sans lutter contre ce problème de chômage. Parmi les solutions possibles, on trouve le système de retraite progressive. Il permet, en fin de carrière, de travailler tout en touchant une partie de sa retraite par anticipation.

Le principe de la retraite progressive

Avec la retraite progressive, un travailleur peut opter pour une activité à temps partiel. Le salaire est alors complété par une part de la pension à laquelle vous avez droit sur la base des cotisations déjà versées. Le montant est basé sur la réduction du temps de travail. Par exemple, si vous optez pour une activité à 70 % du temps de travail habituel, vous obtiendrez 30 % de votre pension de retraite en complément.

Le travailleur continue à cotiser durant cette période, il peut par ailleurs décider de surcotiser, c’est-à-dire d’être prélevé sur la base d’un salaire complet. Il pourra ainsi améliorer le montant de sa pension. Le système de la retraite progressive s’applique aussi bien au régime de base qu’aux retraites complémentaires.

Qui peut bénéficier de la retraite progressive ?

Tous les travailleurs ne sont pas éligibles à la retraite progressive. Les catégories concernées sont définies par décret chaque année. La liste pour 2024 n’a pas encore été dévoilée, mais la tendance des dernières années a plutôt été à l’élargissement. Sont actuellement concernés les salariés du régime général, salariés et exploitants agricoles, artisans, commerçants, industriels, et depuis peu les professions libérales, régimes spéciaux et fonctionnaires.

La retraite progressive ne peut être demandée que dans les deux années qui précèdent l’âge minimum légal de départ, et donc entre 60 et 62 ans selon votre date de naissance. Vous devez maintenir une activité correspondant à 40 % à 80 % d’un temps complet, sans pouvoir dépasser les 35 heures. Les heures supplémentaires sont plafonnées à 10 % du temps de travail. Il faut enfin justifier de 150 trimestres cotisés, tous régimes confondus.

Les avantages et inconvénients de la retraite progressive

Chaque situation est différente, mais de manière générale, la retraite progressive peut permettre une transition plus douce du statut d’actif à celui de retraité. Elle peut aussi être plus en adéquation avec les capacités physiques d’un salarié senior et les besoins de l’entreprise. L’employeur peut cependant s’opposer à ce système, à condition que le temps partiel ne soit pas compatible avec le fonctionnement de l’entreprise.

Sur le plan financier, il faut bien comprendre que vos revenus vont vraisemblablement diminuer durant cette période. Le montant de votre pension étant calculé sur vos 25 meilleures années de salaire, il faut également s’assurer que cela n’aura pas d’impact négatif, dans le cas où vous seriez bien rémunéré en fin de carrière.