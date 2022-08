Carburant, immobilier, allocations... Ce qui change en septembre

L’inflation continue sa course. Elle s’élève désormais en France à 6,1% sur un an et touche tous les produits du quotidien. En urgence, les parlementaires ont voté fin juillet une loi sur le pouvoir d’achat pour soulager votre portemonnaie. Ces principales mesures entrent en vigueur ce jeudi 1er septembre. D’autres législations économiques et sociétales pourraient également vous concerner. Tour d’horizon.