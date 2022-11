Un "bonus réparation" de 10 à 45 euros pour les appareils électriques mis en place mi-décembre

Dans un premier temps, cette cagnotte va être dotée de 410 millions d'euros pour six ans. Son financement est assuré par les industriels, via les éco-organismes chargés de gérer la fin de vie des engins. Les produits sous garantie (légale, commerciale, ou via une assurance) sont exclus du dispositif. Au contraire, les propriétaires de machines à café à filtre, fers à repasser (10 euros), aspirateurs, perceuses/visseuses, lecteurs DVD, home cinémas, instruments de musique, vélos, trottinettes (15 euros), consoles de jeux, enceintes (20 euros), caves à vin, lave-linges, réfrigérateurs/congélateurs, tablettes, téléphones portables (25 euros), téléviseurs, vidéoprojecteurs (30 euros) pourront profiter de la ristourne. Ce remboursement s'élève à 45 euros pour un ordinateur fixe ou portable, note Ecosystem sur son site. Les bonus réparations "demeurent fixes, quelle que soit la nature de la réparation".

L'année 2024 s'ouvrira aux friteuses, imprimantes, robots culinaires et autres fours à micro-ondes. En 2025, seront inclus climatiseurs mobiles, sèche-cheveux ou encore ventilateurs. Le nombre de réparateurs agréés doit aussi être étendu : 1500 sont espérés à l'horizon 2023, et 10.000 pour 2027, avec tous les types représentés (indépendants, SAV fabricants, SAV distributeurs). Pour obtenir le label QualiRépar, accordé pour trois ans, tous devront avoir déposé leur candidature auprès d’un organisme certificateur (Bureau Veritas, SGS ou AFNOR), et répondu à un référentiel (compétences, transparence des prix..).