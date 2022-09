Pouvoir d'achat : votre assurance va-t-elle bientôt vous coûter plus cher ?

Plusieurs contrats d'assurance sont touchés par ces événements à répétition : habitation, automobile, biens professionnels et bien agricoles. D'autant qu'une sécheresse "historique" a également frappé la France cet été, et que l'estimation des indemnisations "n'inclut pas ses effets sur les récoltes, pour lesquels la sinistralité est connue plus tard dans l'année", poursuit la fédération. Une étude publiée par France Assureurs en 2021 confirmait cette tendance : "Sur les 30 prochaines années, le montant des sinistres climatiques pourrait quasiment doubler".

Autre mauvaise nouvelle pour les assureurs : le coût des indemnisations. Avec la hausse du prix des matières premières, les réparations deviennent plus chères. Selon Le Parisien, les prix des pièces de rechange dans l'automobile ont augmenté de plus de 8% depuis septembre 2021, idem pour les pare-brise. D'après le cabinet Facts & Figures, les contrats d'assurance habitation pourraient augmenter de 3%, et même jusqu'à 5% dans l'automobile, rapporte le quotidien.

En ce sens, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire recevra ce mardi les représentants des assureurs, confirme Bercy à TF1info. "Lors de cette réunion, ils discuteront des propositions du secteur pour soutenir le pouvoir d'achat des Français", nous explique le ministère, qui souhaite protéger le pouvoir d'achat des Français de l'inflation, en hausse continue. "Ils feront également un tour d'horizon des sujets concernant les assureurs et les mutuelles."