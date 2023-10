Prélèvement à la source : dans quels cas demander une variation du taux ?

Si l’évolution de votre situation depuis la dernière déclaration implique une baisse de votre niveau d’imposition, vous risquez de payer plus que le nécessaire. Si vos revenus ou le nombre de parts fiscales de votre foyer ont augmenté, vous serez gagnants dans un premier temps, mais devrez régulariser le trop-perçu après la prochaine déclaration. Pour éviter un tel décalage, il appartient au contribuable de signaler les éventuels changements sur le site impot.gouv.fr dans la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source".

Il est alors possible de déclarer une évolution de sa situation, mais aussi de choisir certaines formules spéciales. Par exemple, si vous vous mariez ou vous pacsez, le prélèvement à la source se basera en principe sur la situation du couple. Mais il est possible de dissocier les revenus de chacun pour obtenir un taux individualisé. Si vous percevez des revenus importants en plus de votre salaire et que vous ne souhaitez pas que cela se voit sur votre fiche de paie, vous pouvez opter pour un taux non-personnalisé. Il est enfin possible de choisir un mode de versement trimestriel.