Prêt à paliers : attention à bien être prévenu des risques par votre banquier

Le couple a déjà payé un total d'environ 25 000 euros d'échéances. Il se trouve face à un capital à rembourser ayant gonflé de 5 % depuis le démarrage du prêt. "Cet amortissement négatif, dans lequel les échéances sont inférieures aux intérêts à rembourser, est un produit dangereux puisqu'il peut augmenter la dette", défendent ces clients. "Il engage la responsabilité du prêteur comme de l'intermédiaire en crédit pour ne pas avoir lancé d'avertissement au moment de souscrire", poursuivent-ils.

La plus haute juridiction française donne raison aux deux particuliers, considérés comme non avertis en matière de crédit. Les juges estiment que les professionnels ont engagé leur responsabilité en ne soulignant pas le risque. "L'emprunteur a droit à une mise en garde obligatoire de la part de l'intermédiaire en crédit et à une information de la part du prêteur", concluent les juges.