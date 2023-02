Mon ex-belle fille ne veut pas rendre l'argent que je lui ai prêté, que faire ? Le 13H à vos côtés

Denise, de Saint-Hilaire-en-Morvan, dans la Nièvre, a prêté 16.000 euros à celle qui était alors sa belle-fille pour acheter un véhicule. Problème : cette dernière ne veut pas la rembourser.

Prêter de l’argent à un membre de sa famille ou un ami, c’est fréquent. Souvent, cela se passe très bien. Mais cela peut aussi créer des problèmes, notamment quand aucun écrit ne vient prouver la réalité du prêt. La loi est claire. Selon l’article 1359 du Code Civil, une reconnaissance de dette (un écrit) est obligatoire pour tous les prêts supérieurs à 1500 euros. Le problème pour Denise, c’est qu’elle n’en a pas fait. Ce n’est pourtant pas perdu pour autant.

Il est possible de prouver l’existence d’un prêt sans trace écrite quand, dit l’article 1360 du Code Civil, "il y avait une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit." C’est applicable quand un lien familial ou d’affection unit le prêteur et l’emprunteur. Ce qui peut être retenu en ce qui concerne Denise. Si c’est le cas, elle peut alors prouver par tous moyens l’existence du prêt. Relevés de compte, témoignages, etc.

Concernant la procédure, on tente d’abord de régler le problème à l’amiable puis mise en demeure par lettre recommandée.

On peut ensuite saisir un conciliateur de justice. Puis le tribunal judiciaire. Sachez que vous avez cinq ans à partir du moment où le prêt aurait dû être remboursé pour engager une telle procédure.

Pour éviter les mésaventures :

- Si vous prêtez une somme supérieure à 1500 euros à un membre de votre famille ou un ami, mieux vaut tout de même faire un écrit. Indiquez qu’il s’agit d’un prêt et non d’une donation, précisez son montant, sa durée, les modalités de remboursement, le taux d’intérêt s’il y en a un, ça évitera beaucoup de problèmes.

- Pour des prêts importants, de 10.000, 20.000, 30.000 euros, mieux vaut passer devant le notaire.

- Enfin, si vous prêtez plus de 5000 euros, vous êtes obligé de le déclarer aux impôts grâce à ce formulaire.

Si vous faites un prêt avec des intérêts, n’oubliez pas non plus de les déclarer dans votre déclaration de revenus.