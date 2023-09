Prime "exceptionnelle" pour les fonctionnaires : montant, date de versement... Ce qu'il faut savoir

Un léger retard. Promis depuis juin dernier, la prime exceptionnelle dédiée à une partie des fonctionnaires arrivera dès le mois d'octobre. Avant l'été, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, avait évoqué un versement "dès septembre". Modulé selon les rémunérations des agents, le montant de la prime s'échelonne de 300 à 800 euros.

Selon le ministre, interrogé par nos confrères d'Europe 1 et CNews vendredi 8 septembre, la prime profitera à "deux millions de fonctionnaires" environ. "Il y aura 200.000 fonctionnaires, justement ceux de première ligne et de guichet, qui percevront une prime de 800 euros brut", a-t-il indiqué. Dans le détail, ce sont les fonctionnaires ayant un salaire inférieur à 3250 euros bruts par mois qui sont concernés par cette prime exceptionnelle. Rien que dans la fonction publique hospitalière, 70% des effectifs sont concernés, soit plus de 800.000 agents.

En revanche, les fonctionnaires des collectivités territoriales n'en bénéficieront pas forcément. Pour ces derniers, des accords doivent être conclus au cas par cas. Il n'est pas certain que les communes, départements ou régions versent tous la prime. Et ce, alors que plusieurs associations d'élus locaux se sont plaintes de la charge supplémentaire que représente l'augmentation générale d'1,5% de la valeur du point d'indice de la fonction publique. En tout, près de deux millions d'agents publics travaillent dans les collectivités territoriales.