"Prime inédite de la Caf" : attention à cette arnaque en ligne

Pour rappel, si vous êtes victime d'une arnaque en ligne, vous pouvez vous tourner vers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ou signaler un abus sur Signal Conso en sélectionnant la rubrique "Démarches administratives".

De manière générale, pour s'en prémunir, méfiez-vous des mails et des SMS avec des fautes d’orthographe, vérifiez que la page commence par "https://" et qu'un cadenas apparait avant ou après et assurez-vous que l’adresse URL du site se termine par ".gouv.fr" ou ".fr" et non par ".gouv.org" ou ".gouv.com"