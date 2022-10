Prix de l'énergie : voici l'ensemble des aides prévues pour vous accompagner cet hiver

Les 40% des foyers les plus modestes bénéficieront, d'ici à la fin de l'année, d'un chèque énergie supplémentaire complémentaire du bouclier tarifaire. D'un montant de 100 à 200 euros selon les ressources, il sera versé d'ici à la fin de l'année. Dans le détail, le chèque sera de 100 euros pour les déciles 3 et 4 (revenus annuels entre 13.310 et 18.610 euros) et de 200 euros pour les déciles 1 et 2 (revenus annuels inférieurs à 13.310 euros).