Prix du gaz : une nouvelle hausse sur la facture des Français en juillet ?

La Commission de régulation de l'énergie (Cre) et le gestionnaire du réseau GRDF ont annoncé vendredi une augmentation du tarif des réseaux de distribution. Ce dernier augmentera en moyenne de 27,5% au 1ᵉʳ juillet. La facture de gaz des Français devrait augmenter en conséquence à cette période.

La facture de gaz des Français devrait subir en juillet une nouvelle hausse, liée cette fois à une augmentation du tarif des réseaux de distribution annoncée vendredi par la Commission de régulation de l'énergie (Cre) et le gestionnaire du réseau GRDF. Ce tarif d'utilisation des réseaux, dit "ATRD", augmentera en moyenne de 27,5% au 1er juillet, selon une décision de la Cre prise pour quatre ans.

L'impact sur la facture du consommateur résidentiel s'élèvera à +5,5%, soit +7,30 euros TTC par mois pour un client chauffage moyen tel que présenté dans le Prix repère de vente de gaz (PRVG) publié chaque mois par la Cre, estime le gendarme de l'énergie.

Un effet de report

Plus en détail, cela représentera +10,4%, soit +2,20 euros TTC par mois sur la facture totale d'un client eau chaude sanitaire/cuisson moyen tel que présenté dans le PRVG. Ce tarif représente les coûts d'acheminement du gaz supportés par GRDF et facturés par les fournisseurs aux consommateurs. Selon GRDF, la hausse annoncée est pour les trois quarts un effet de report dû aux aléas de la précédente période, au cours de laquelle les coûts ont augmenté.

Ces quatre dernières années, "le tarif est resté stable et n'a donc pas permis de couvrir l'ensemble des coûts de l'entreprise", explique le groupe. "GRDF et la Cre ont travaillé de concert pour faire évoluer le cadre et la structure du nouveau tarif afin de préparer l'avenir et rendre le modèle plus résilient."

Selon la Cre, "ce tarif permet de maintenir un niveau de sécurité élevé pour les réseaux et de contribuer activement à la transition énergétique, notamment en permettant l'intégration du biogaz dans les réseaux".

Le gouvernement avait déjà presque doublé depuis le 1ᵉʳ janvier l'accise sur le gaz, une taxe payée par les fournisseurs de gaz qui sera répercutée sur les factures des abonnés à prix fixe.