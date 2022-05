Puis-je bénéficier de MaPrimeRenov' en tant que locataire ? Le 20H vous répond

Puis-je bénéficier de MaPrimeRenov' en tant que locataire, par exemple pour isoler les combles de la maison que je loue ?

Non, seul votre propriétaire peut en faire la demande, et c’est sa situation fiscale qui compte pour le calcul des aides, et pas la vôtre. Tout ce passe sur ce site, qui distingue deux situations : le propriétaire occupe le logement ou bien il le loue. "En fait, c’est assez logique, parce qu’en tant que locataire, vous ne pouvez pas entreprendre des travaux de cette ampleur", décrypte Cécile Nlend, juriste pour PAP.fr.

Pouvez-vous contraindre votre propriétaire à isoler votre logement ? "Non, car la mauvaise performance énergétique n’est pas en soi un critère d’indécence du logement. Ce qui l’est : les fenêtres vétustes, les équipements de chauffage qui ne fonctionnent pas", poursuit Cécile Nlend.

Les règles vont se durcir à partir de 2023 pour les propriétaires de passoire thermique. Tout le calendrier et les mesures sont précisées sur le site du ministère de l’Environnement.