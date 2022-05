Puis-je me rétracter après avoir signé un devis si les travaux n'ont pas commencé ? Le 20H vous répond

J'ai signé un devis, mais avant le début des travaux, j'ai trouvé moins cher ailleurs. Puis-je me rétracter ?

En général non. Une fois signé, le devis vous engage et vous ne pouvez pas faire machine arrière. C’est possible uniquement à deux conditions :

-Si vous avez signé dans le cadre d’un démarchage à votre domicile (même si c’est vous qui avez demandé au professionnel de se déplacer) : vous disposez de 14 jours, à compter du lendemain de la signature, pour vous rétracter.

-Si vous avez versé des arrhes (et non pas un acompte) : vous pouvez vous désister, mais vous perdez l'argent avancé.

"Si vous avez versé un acompte en revanche, explique Olivier Gayraud, juriste à la CLCV, non seulement vous perdez votre argent, mais le professionnel peut vous emmener au tribunal, et vous obligez à aller jusqu'au bout du contrat."