Les jeunes actifs disposent généralement de peu de capitaux et d’expérience pour investir en bourse. Il est cependant possible de contourner ces contraintes à travers la technique du DCA. Il s’agit d’un mode d’investissement à long terme qui permet de limiter les risques.

Laisser de l’argent dormir sur un compte n’est jamais une bonne manœuvre. En effet, l’inflation fait que sa valeur réelle va baisser avec le temps. Quant aux livrets et placements réglementés, ils ne compensent que très rarement cette perte. Pour faire fructifier son capital, il faut donc l’investir dans des produits différents, ce qui peut inquiéter les jeunes actifs. Ils ne disposent pas de beaucoup de fonds, et encore moins d’argent qu’ils peuvent se permettre de risquer. En revanche, ils ont la possibilité d’investir à long terme. Le marché boursier peut ainsi être une option à travers la stratégie DCA.

Qu’est-ce que l’investissement DCA ?

Ce sigle désigne le concept de "Dollar Cost Averaging", que l’on traduit en français par "achat périodique par sommes fixes". Le principe est d'acheter chaque mois des actions d’une ou plusieurs même(s) entreprise(s), en investissant toujours le même montant et sans se soucier de leur cours. Ainsi, lorsque le prix des actions monte, l’investisseur en obtiendra moins avec sa dépense mensuelle, et il en achètera davantage lorsque les prix baissent. Ainsi, la plus grande partie du portefeuille d’actions aura mécaniquement été achetée à un bon prix.

Cette technique permet de limiter l'impact des crises comme des bulles financières et ainsi les risques. Il faut bien sûr garder à l’esprit qu’aucun investissement sur les marchés financiers n'est garanti. Le choix des actions est bien entendu important et devra plutôt se porter sur des entreprises solides. Ainsi, même en cas de crise financière, l'acheteur aura de bonnes chances que les actions retrouvent leur ancien niveau au bout de quelques années. Solliciter un professionnel reste préférable, surtout pour un jeune investisseur peu expérimenté.

Quel est l’intérêt de l’investissement DCA pour les jeunes ?

Le fonctionnement du DCA est adapté aux jeunes pour plusieurs raisons. S’agissant d’un achat constant et à long terme, le risque de perte brutale est limité. Il est naturellement destiné à ceux qui peuvent attendre de longues années avant d’en recueillir les profits. Par ailleurs, l’achat périodique par sommes fixes ne nécessite pas de mise de départ. La somme à investir mensuellement peut être assez faible et le montant est prévisible. Ce qui constitue un avantage lorsque les revenus sont encore modestes.

Surtout, cela permet à des néophytes de profiter du marché boursier sans pour autant prendre le risque de "jouer" en bourse. La spéculation est plutôt réservée à des investisseurs avertis. Le DCA permet d’acheter à bon prix. Mais il faut garder à l’esprit que la plus-value dépendra du cours de l’action au moment de la revente. Cet investissement n’est donc pas adapté si vous souhaitez pouvoir débloquer une grosse somme à votre guise, par exemple pour un achat immobilier.