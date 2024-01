Quand faut-il déposer et retirer son argent des livrets d’épargne ?

Livret A, livret de développement durable et solidaire (LDDS), livret d’épargne populaire (LEP), livret jeune… Commercialisés par les réseaux bancaires ou réglementés par l’État, les intérêts de ces comptes d’épargne se calculent tous par quinzaine. Pour en bénéficier pleinement, gardez le maximum d’argent sur votre placement au début et au milieu de chaque mois.

56 millions de livrets A. Les Français, à la recherche d’une épargne sûre et immédiatement disponible, plébiscitent les livrets réglementés. Même si leur taux reste inférieur à l’inflation (3 % pour la plupart des produits), la collecte cumulée des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire s’élevait à 551,1 milliards d’euros en octobre.

Or, sur nos livrets, l’argent travaille. Le mode de calcul de leur rémunération reste le même, y compris pour les plans ou comptes épargne logement. Les intérêts se calculent à chaque fin de quinzaine à partir de la somme alors enregistrée. Autrement dit, le compte produit ses escomptes le 1ᵉʳ et le 16 de chaque mois : vous gagnez 1/24 de la somme totale multipliée par le taux en vigueur. Si vous déposez ou retirez votre argent au bon moment, vous pouvez maximiser vos gains et éviter de perdre du rendement.

Attention, le capital des intérêts gagnés ne parvient sur votre livret qu’au premier janvier de l’année suivante.

Quand faut-il préférer verser de l’argent sur les livrets ?

En l’occurrence, l’idéal reste de verser de l’argent à la veille de la fin du calcul. Vous pouvez par exemple verser votre salaire à la fin du mois pour qu’il engrange des intérêts. Supposons que vous gagnez 2 000€. En virant cette somme le 30 janvier, vous gagnerez 2,50 € sur la quinzaine. Si vous choisissez de les mettre le 2 février, vous ne gagnerez ces 2,50 € qu’à la quinzaine suivante.

Même principe à la seconde quinzaine. Pour bénéficier des intérêts, versez votre somme le 15.

Pour éviter toute mauvaise surprise, effectuez vos dépôts avec une marge d’une journée. Un décalage peut parfois rester en vigueur entre la date du virement et celle à laquelle votre établissement crédite effectivement votre livret. Autre astuce, choisissez la date de vos virements permanents les 14, 15, 28, 29 ou 30 du mois.

Quand faut-il retirer les sommes d’argent des livrets ?

A l’inverse, si vous envisagez de vous servir d’une partie de votre livret, attendez le 1er ou le 16 du mois pour retirer la somme dont vous avez besoin. Si vous faites un virement vers votre compte courant en fin de quinzaine, les intérêts de cette somme vous échapperont.