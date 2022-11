Que faire en cas de difficultés pour rembourser un crédit à la consommation ? Le 20H vous répond

Que faire en cas de difficultés pour rembourser un crédit à la consommation ?

Surtout, ne pas faire l'autruche ! "D'abord, vous allez voir votre banque pour étaler vos mensualités, voire les arrêter pendant quelques mois", conseille Pauline Dujardin, juriste pour la fondation Cresus, qui peut vous accompagner en cas de problème de surendettement. "Il est souvent possible de trouver une solution à l’amiable et à court terme" et ainsi éviter que la situation ne s’aggrave.

À quoi faut-il faire attention au moment de souscrire un crédit à la consommation ? D’abord, au coût total du crédit qui est toujours renseigné, comme l’indique le site du service public. "Vous empruntez 5.000 euros par exemple, cela peut vous revenir à 7.000 euros une fois les intérêts remboursés", précise Pauline Dujardin.