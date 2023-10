Que faire en cas de retard de mon colis acheté sur Internet ? Le 13H à vos côtés

Je n'ai vraiment pas de chance : cette cafetière n'est pas conforme à sa description sur le site internet. Que faire dans ce cas ?

Deux possibilités :

- Soi, vous demandez la réparation de votre cafetière.

- Soit son remplacement, et dans ce cas-là, c'est gratuit, et ce sera au vendeur de payer pour les frais de retour. Et si tout cela n'est pas possible dans un délai de 30 jours, alors vous pouvez aussi demander le remboursement.

Cette règle s'applique-t-elle si j'achète un article de seconde main sur une plateforme de mise en relations entre particuliers ?

Eh non ! Si vous achetez à un particulier, alors le code de la consommation ne s'applique pas et vous n'aurez :

- Ni délai de rétractation de 14 jours.

- Ni garantie légale de conformité.

Aucune garantie non plus si vous achetez sur un site basé en dehors de l'Union Européenne... Il faudra bien lire les conditions générales de vente.