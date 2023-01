Quel est le meilleur moment de l'année pour prendre sa retraite ? Le 20H vous répond

Y a-t-il un bon moment dans l’année pour partir en retraite, afin d'optimiser mes revenus ?

Il vaut mieux partir en début qu’en fin d’année. D’abord pour des raisons fiscales. "Pour payer moins d’impôts sur le revenu, il vaut mieux que votre indemnité de départ et vos congés payés intègrent votre première déclaration de retraité", nous éclaire Olivier Bertaux, juriste fiscaliste pour l’association Contribuables Associés. Ce n’est un secret pour personne : à la retraite, le niveau de vie baisse... Et les impôts avec ! Et puis, ça peut être aussi intéressant pour le calcul de votre pension de retraite, si vous êtes au régime général. "Je vous conseille de partir plutôt en janvier qu’en décembre en tout cas", tranche Jean-François Chauffeté, fondateur du cabinet d’experts EOR Consultants.

Pourquoi ? Au régime général, l’année du point de départ à la retraite est exclue du calcul de votre pension de retraite. "C’est potentiellement une très belle année dans votre carrière, d’où l’intérêt de décaler votre départ de quelques mois, à l’année qui suit". Cela nous est confirmé par l’Assurance retraite, qui donne un exemple : "Si vous partez au 1er décembre 2023, vos salaires de janvier à novembre 2023 ne sont pas retenus pour calculer votre pension. Ils le seront si vous décalez votre départ au 1er janvier 2024".