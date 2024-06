Lors d’un décès, la répartition des biens entre héritiers peut être fixée par testament. Néanmoins, la loi encadre les conditions dans lesquelles cette répartition peut être opérée. Ainsi, s’il se sent lésé, un bénéficiaire peut contester l’héritage, mais là seulement sous certaines conditions.

De Johnny Hallyday à Alain Delon, les tensions autour de l’héritage de célébrités fortunées font couler beaucoup d’encre. Mais les stars et leur famille ne sont pas les seuls à pouvoir se retrouver dans cette situation. La succession est en effet une étape que connaîtra l’immense majorité des Français. Dans la plupart des cas, on peut espérer qu’elle se passe sans accroc, notamment si le défunt a été prévoyant et a informé ses héritiers de ses intentions. Mais un désaccord reste toujours envisageable. Dans ce cas, l’héritier qui se sent lésé devra contester la succession en justice.

Pour quels motifs peut-on contester une succession ?

Contester un héritage n’est pas une démarche anodine, puisque cela revient souvent à s’opposer à la volonté du défunt (ou "cujus"). Les conditions dans lesquelles cette possibilité peut être exercée sont donc encadrées. Elles découlent d’un principe du droit des successions en France. Il est interdit de déshériter un de ses enfants. Chacun doit recevoir une part minimum qui dépend du nombre total d’héritiers.

Ainsi, il est possible de contester la succession si l’un des héritiers a été oublié. Ce peut, par exemple, être le cas d’un enfant naturel, qui a autant de droits que les enfants légitimes dès lors que la filiation est établie. Un héritier peut également dénoncer une erreur dans le montant de sa part. Cela peut survenir lorsque des biens mobiliers ou immobiliers sont en jeu et que leur montant est source de désaccord. L’un des successeurs peut aussi avoir reçu des donations du vivant du cujus. Or, ces dons peuvent être pris en compte dans le calcul de la succession.

Le chiffrement de l’héritage et de la part de chacun ne sont pas les seuls motifs. Il est aussi possible de contester la validité d’une succession. C’est par exemple le cas si un des héritiers ou le défunt était dans l’incapacité de formuler un consentement libre et éclairé. Les violences ou menaces font partie des raisons possibles, tout comme la dissimulation d’informations, ou l’erreur sur l’objet de la succession. La succession peut aussi être annulée en cas de « recel successoral », c’est-à-dire de manœuvres frauduleuses d’un des héritiers pour s’attribuer une part plus importante, par exemple en établissant un faux testament.

Quels sont les modes de contestation d’une succession ?

Une succession peut être purement et simplement annulée par la justice. Elle est alors réputée n’avoir jamais eu lieu et toute la procédure doit reprendre depuis le début. Lourde, cette sanction est prononcée avec parcimonie par les juges. Elle peut s’appliquer en cas de vice du consentement des héritiers ou d’insanité du cujus au moment de la rédaction du testament.

L’action en complément de partage est plus simple. Elle permet à un héritier lésé ou oublié d’obtenir une compensation, en nature ou en argent. Toutefois, elle ne peut être intentée que si la somme en jeu atteint au moins un quart de la masse successorale. Potentiellement longues, ces actions nécessitent d’engager un avocat. Il est donc préférable d’opter pour un règlement à l’amiable. L’action en complément de partage se prescrit deux ans après la succession, sauf en cas d’héritier "oublié" par le testament. Ce délai est alors porté à cinq ans. Il est également de cinq ans pour une action en nullité.