Quels moyens de paiement un professionnel du tourisme peut-il refuser ? Le 20H vous répond

Ceci étant dit, le professionnel doit vous proposer au moins une alternative aux espèces. Donc concrètement, s’il refuse la carte bancaire, il doit prendre les chèques et vice versa. Et tout ça doit être clairement affiché dans l’établissement.

Quid des chèques-vacances et des titres-restaurant ? Sur ce point, c’est Franck Trouet, du Groupement national des indépendants de l’hôtellerie & restauration, qui nous éclaire : "Rien n’oblige un restaurateur ou un hôtelier à les accepter. Mais à partir du moment où il est partenaire, et qu’il l’annonce sur sa vitrine via un affichage par exemple, il doit jouer le jeu jusqu’au bout." Sinon, c’est une pratique commerciale trompeuse, qui vaut un signalement auprès de la DGCCRF, la répression des fraudes.