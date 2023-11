Quels placements peut-on faire au nom de ses enfants ?

Il est possible d’ouvrir des produits financiers au nom de ses enfants, parfois dès leur naissance. Cela pourra leur apprendre à gérer un budget, générer des intérêts, voire préparer l’avenir. Selon leur âge et le type de produit, ils pourront parfois avoir assez tôt la main dessus.

L’apprentissage de la gestion d’un budget peut commencer très jeune. Et bien avant sa majorité, votre enfant aura souvent son propre argent, qu’il s’agisse de cadeaux, d’argent de poche ou de revenus de petits travaux. Par ailleurs, il est tout à fait possible de préparer déjà son avenir en versant des fonds sur un produit d’épargne. Mettre un tel placement au nom de l’enfant permettra de le faire fructifier pendant des années. Et le temps reste encore le meilleur levier pour générer des intérêts.

Les placements auxquels l’enfant peut accéder

Un mineur de 16 ans ne peut ouvrir un compte ou un livret, et encore moins investir seul dans un placement. Cela doit donc être fait par un adulte. En la matière, seuls les parents ou représentants légaux ont cette capacité. Un grand-parent ou un parrain ne peut donc pas ouvrir un compte pour l’enfant même s’il l’alimente. Les parents en assurent la gestion, mais certains produits parmi les plus simples permettent à l’enfant de retirer de l’argent.

C’est par exemple le cas du Livret A. Il peut être ouvert dès la naissance. De 12 à 16 ans, un mineur peut retirer les fonds s’il a l’autorisation de son représentant légal. À partir de 16 ans, cette autorisation n’est plus nécessaire. De la même manière, un mineur peut ouvrir un Livret jeune dès ses 12 ans. Il aura là aussi besoin d’une autorisation jusqu’à 16 ans pour effectuer des retraits. Néanmoins, les parents peuvent encore s’opposer à ce qu’il en dispose librement jusqu’à sa majorité. Les livrets ou comptes d’épargne bancaires, non réglementés, peuvent, eux aussi, être ouverts dès la naissance, mais l’enfant n’aura la main dessus qu’à sa majorité.

Les placements pour préparer l’avenir

Si l’objectif est de faciliter l’entrée de vos enfants dans la vie active, d’autres placements sont possibles. Il est ainsi possible d’ouvrir un Compte épargne logement, un Plan épargne logement ou même une assurance-vie au nom de ses enfants dès leur venue au monde. Toutefois, ils nécessitent d’avoir une certaine confiance dans la maturité de sa progéniture.

Ces produits peuvent entraîner des frais de gestion, et n’ont pas grand intérêt si l’on n’y place que de petites sommes. Dans le cas du PEL, un versement minimum de 540 euros par an est obligatoire. Or, à 18 ans, votre enfant deviendra le seul titulaire de ces placements. Il pourra donc se retrouver à la tête d’un patrimoine conséquent et avoir envie de le dilapider. La solution peut être de le clore, mais ce n’est pas forcément simple.

Les parents peuvent-ils puiser dans l’épargne des enfants ?

Avant 16 ou 18 ans, selon les produits, les parents ont un "droit de jouissance" sur les biens de l’enfant, car il n’a pas de personnalité juridique. Ils peuvent donc en principe effectuer des retraits et clôturer les placements. Cette règle est parfois utilisée par des parents pour ouvrir des produits au nom de leur enfant, y placer leur argent, et ainsi bénéficier des avantages fiscaux jusqu’aux 16 ans ou à la majorité du titulaire. Ils les clôturent ou les vident presque entièrement par la suite. C’est en théorie possible concernant certains produits, mais légalement, ces fonds appartiennent au mineur et les parents ont un devoir de bonne gestion. L’enfant peut ainsi demander des comptes à ses parents jusqu’à cinq ans après sa majorité. À noter que les parents n’ont pas accès aux fonds d’un Livret jeune.