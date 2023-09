Quels sont les avantages et inconvénients de l’assurance décès ?

Le prix des cotisations dépend de plusieurs facteurs. D’une part le montant du capital assuré et donc des rentes à verser, mais aussi l’âge et l’état de santé du souscripteur. Plus il est sera jeune, moins les prix sont élevés. En revanche, le montant des cotisations augmente avec l’âge. Certains contrats d’assurance temporaire sont d’ailleurs inaccessibles aux seniors. Contrairement à l’assurance-vie, qui est un produit d’épargne, l’assurance décès ne génère aucun intérêt et les sommes versées ne pourront jamais être récupérées. Les variantes et extensions de contrat possibles sont nombreuses et il conviendra donc de bien définir les besoins de ses proches en cas de décès, en tenant compte des dettes et des actifs qu’on leur laisse.