Qui peut bénéficier de la prime déménagement versée par l'État ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions, liées ce jeudi aux déménagements, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Qui peut bénéficier de la prime déménagement versée par l'État ?

Les familles nombreuses, lorsqu’elles déménagent pour accueillir un nouvel enfant. C’est ce qu’on comprend entre les lignes quand on détaille les conditions à remplir pour en bénéficier : avoir au moins trois enfants à charge "déjà nés ou à naître", déménager entre "entre le 3e mois de grossesse et les deux ans du dernier enfant", être éligible à une allocation logement "APL ou ALF".

Tout est détaillé sur ce site, qui attention, n’est toutefois pas à jour quant au montant de la prime auquel vous avez droit. La Caisse Nationale des Affaires Familiales nous a précisé le plafond pour l’année 2022, fixé le 1er avril dernier : 1013,47 euros pour trois enfants à charge, puis 84,46 euros en plus. Attention, le montant de la prime qui vous sera versé "est égal aux dépenses réellement engagées pour votre déménagement", peut-on lire sur le site de la CAF. En d’autres termes, vous devez conserver les factures, soit d’un déménageur professionnel, soit d’une location d’utilitaires, d’achat de cartons etc. Et les transmettre à la CAF dans les six mois qui suivent le déménagement.