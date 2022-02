La semaine de travail ne peut pas excéder 48 heures

La Cour de cassation déjuge ses pères de première instance. La plus haute juridiction française invoque une directive européenne de 2003, destinée à garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise de repos suffisants. "La Cour de justice de l'UE a d'ailleurs jugé que le seul fait de dépasser la durée maximale hebdomadaire était préjudiciable au salarié du fait des risques encourus pour sa sécurité et sa santé. C'est aux États de l’UE de déterminer si la réparation doit se faire en argent ou en repos supplémentaire", confirme la Cour. Le chauffeur-livreur, même pour une heure et demie de dépassement par semaine, avait donc droit à réparation.