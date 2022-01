Les avantages reçus des parents ne sont pas remboursables à la succession

Or, pour la Cour de cassation, l'avantage reçu n'est pas "rapportable à la succession" et les juges écartent la demande du reste de la fratrie. "Seuls les cadeaux et libéralités peuvent être réintégrés dans la succession à partager. Or, il ne s'agit pas d'un cadeau car un cadeau suppose un appauvrissement de celui qui donne et il n'est pas certain que les parents aient eu l'intention de s'appauvrir pour leur fils", estiment les juges.

La Cour applique régulièrement cette jurisprudence constante. Elle avait notamment expliqué en octobre 2013 que même si les loyers non perçus par les parents représentaient une valeur certaine dont ils avaient été privés, cela n'impliquait pas qu'ils se soient appauvris.