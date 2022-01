Pas d'internement d'office en hôpital psychiatrique sans danger avéré

Un malade se plaint d'être hospitalisé d'office par le préfet. Il conteste la prolongation de son hospitalisation. La justice se trouve alors saisie : une hospitalisation forcée ne peut être prolongée sans l'assentiment du juge des libertés.

Or, en première instance, le juge admet la prolongation. "Au vu des expertises médicales, ce malade présente une altération caractérisée de ses facultés mentales", déclare-t-il. "Il exprime des convictions délirantes dans une logorrhée révélant sa manie de la persécution. Il ne perçoit pas la gravité de son état et l'hospitalisation est nécessaire pour garantir les soins et tenter une réadaptation", affirme le magistrat.