Pour diminuer le montant d'une amende, informez le juge de votre situation personnelle

Dans un premier article, le code de procédure pénale indique que "la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale". Dans un second, il répète que "le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction".

Souvent, la Cour de cassation annule des arrêts de cours d’appel parce que ces articles n’ont pas été respectés et que l’amende ne correspond pas aux capacités financières du justiciable. Mais pour cette fois, les juges estiment que la cour d’appel n’a pas à rechercher d’autres éléments que ceux qui lui sont fournis. "Le prévenu qui ne fournit aucun élément sur ses finances, voire qui ne comparaît pas, prend donc un risque. Car si le juge doit tenir compte des ressources et des charges du justiciable, encore faut-il qu’il les connaisse et ce n'est pas à lui de solliciter ces renseignements".