Tout le monde doit être jugé de manière impartiale

Corriger une inégalité, combler un handicap, sanctionner une faute, etc. La justice permet de faire respecter le droit et l’équité entre les hommes. Or, pour exercer ce pouvoir, elle a besoin de juges indépendants et impartiaux. Objectif, garantir aux justiciables que l’acte de juger sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en dehors de toute pression ou de préjugé. La Cour de cassation vient d’affirmer que les juges doivent énoncer un jugement avec leurs propres mots pour éviter ces deux principaux travers.

L’affaire oppose un office de HLM à un locataire en retard de paiement. En appel, le bailleur social convainc les jurés qui se contentent, pour l’écriture du verdict, de reproduire les mêmes arguments.