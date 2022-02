Une même donation à tous les enfants leur interdit de se plaindre

La plus haute juridiction française se joint aux protestations des ainés du père décédé. "En pareil cas, les enfants sont, en effet, censés avoir tacitement consenti à ces donations, ce qui leur interdit, après le décès du donateur, de les remettre en cause. Pour invoquer un dépassement de la quotité disponible, il ne faut pas avoir déjà consenti à ces donations. Or, les donations absolument identiques faites à tous les enfants et qu’ils n’ont pas critiquées, montrent qu’il s’agissait de transmettre la fortune et permettent de penser qu’ils les ont tacitement acceptées, ce qui leur interdisait de se plaindre ultérieurement, affirment les juges.

En conséquence de cette jurisprudence, s’ils ne peuvent pas se plaindre, ils ne peuvent plus remettre en cause le legs fait par leur père qui dépasserait sa quotité disponible.