Une procédure de conciliation doit rester confidentielle

Avant d’intenter un procès, plusieurs outils existent pour trouver un accord amiable dans différents domaines : le médiateur de l’énergie, le défenseur des droits, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), le conciliateur de justice, etc. La procédure de conciliation, amiable, s’applique aux entreprises. Elle consiste à prévenir d’éventuelles difficultés de recouvrement. Elle permet à l'entreprise de poursuivre son activité sans que son chef ne soit dessaisi de ses pouvoirs. Son objectif, aboutir à la conclusion d'un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers. La Cour de cassation rappelle qu’elle doit rester absolument confidentielle.

Un litige jugé par la plus haute juridiction française oppose un chef d'entreprise à son banquier après la faillite de la société. La banque réclame un remboursement au chef d'entreprise qui s'était porté caution. Celui-ci rétorque qu'il ne doit rien puisque la banque a commis des fautes. Il s’appuie sur des mails échangés quelques mois plus tôt entre le conciliateur et les deux parties.