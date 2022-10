Une procédure de surendettement n'empêche pas les autorités de vous expulser

Vous vous trouvez en difficulté financière. Vous croulez sous les dettes qui ne diminuent jamais ou qui augmentent parfois par le jeu des intérêts. Vous décidez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Attention, la Loi vous impose une condition de bonne foi : "Le comportement du débiteur ne doit pas être à l’origine de la situation de surendettement par son comportement déraisonnable". La commission vous octroie un moratoire de 24 mois pendant laquelle vos créanciers ne pourront pas vous réclamer de l’argent. La Cour de cassation précise que cette annulation de dette ne couvre pas la procédure d’expulsion si les autorités l’ont prononcée auparavant.

Un locataire ne paye plus son loyer depuis des mois, faute d'en avoir les moyens. La justice prononce son expulsion. Reconnu comme surendetté par la Banque de France, il cherche à faire annuler cette décision. "La commission départementale de surendettement a accepté le dossier et décidé d'effacer toutes les dettes non-professionnelles", souligne ce locataire. Il en déduit que son expulsion n'avait plus de raison d'être puisqu'il n'avait plus de dette envers son propriétaire.