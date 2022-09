Vérifiez les pouvoirs d’une personne qui vous offre un cadeau

En éducation, une des méthodes les plus efficaces consiste à répéter une notion pour l’acquérir. En droit, les juristes ne ressassent jamais assez que seul l’écrit fait foi et que les promesses orales ne valent rien. Surtout, s’il s’agit de prétendus cadeaux offerts à quelqu’un par un intermédiaire, confirme la Cour de cassation.

Une société civile immobilière conteste en justice le refus de payer depuis plusieurs mois de son locataire. Elle réclame le remboursement de nombreux mois de loyer en retard. Ce dernier refuse en arguant qu’il a cessé de payer en accord avec un des associés, dont il dit être l’ami, a transformé cette location en prêt gratuit.

Or, pour la SCI, celui qui reçoit un cadeau gratuit doit s'inquiéter des pouvoirs de celui qui le lui donne au nom d'un autre. "Cet associé n'a aucun pouvoir ni aucun mandat pour accorder un tel avantage", plaide la société. Pour le locataire en revanche, il n'y a aucune raison de mettre en doute la parole et les pouvoirs de son ami. Selon lui, justement parce qu'il s'agissait d'un ami, les pouvoirs existent et il est impossible d'en exiger la vérification. L'ami, apparemment mandaté par la SCI dont il est membre associé, rend les engagements qu'il a pris au nom de cette société valable.