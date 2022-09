Vous serez toujours assurés même en cas de négligence

Lorsque l'assureur refuse de payer après un sinistre, la seule question que la justice doit se poser revient à savoir si le contrat contient une clause d'exclusion qui doit être "formelle et limitée" ou si l'assuré a créé le sinistre en commettant une faute "intentionnelle ou dolosive". Les tribunaux considèrent une faute intentionnelle lorsque le dommage est voulu tandis que la faute est dolosive si elle est seulement volontaire.

Or, dans ce cas précis, la Cour de cassation a écarté le raisonnement de l’assureur. "Les exclusions de garantie doivent être écrites, visibles, formelles et limitées, de façon que l'assuré ait une connaissance parfaite de l'étendue de son assurance", rappellent les juges. "Le principe de l'assurance reposant sur l'aléa, il n'y a pas non plus d'assurance en cas de dommage causé volontairement. Mais le non-respect de la loi n'est pas une cause d'exclusion dont pourrait se prévaloir l'assureur", conclut la plus haute juridiction française.