Solliciter le fisc peut relancer un délai de prescription

Le fautif plaide devant la justice que cet avis est "trop tardif, car il a été émis plus de trois ans après le précédent et la prescription est donc acquise". La Cour de cassation lui a donné tort. "En présentant sa demande de remise sans contester le redressement, il a reconnu tacitement sa dette et a donc lui-même relancé un nouveau délai de trois ans", estiment les juges.

Pour trancher ainsi, les juges observent : "Selon la loi, la prescription fiscale est interrompue notamment par la notification d’une proposition de rectification, c’est-à-dire d’un redressement, et par 'tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables'. Et lorsque le contribuable discute les pénalités ou intérêts de retard, c’est qu’il admet tacitement sa dette."