Une banque peut encaisser tout paiement, même s’il se révèle douteux ou inhabituel

Les juges écartent ces critiques. "Même s'il était éventuellement possible de considérer la banque comme fautive, celle-ci n'avait pas l'obligation, ni même le droit, d'alerter quiconque", affirme la Cour de cassation. Elle observe que les obligations de vigilance d'un banquier ne sont dues qu'à l'Etat et ne concernent que les soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. "Cette vigilance ne peut être observée qu'au profit du service Tracfin, exclusivement. Le code monétaire et financier précise que seul ce service du ministère de l'Économie peut être destinataire des déclarations des banquiers, déclarations qui sont confidentielles. Personne n'a le droit de divulguer à quiconque l'existence d'une déclaration, son contenu ou les suites qui lui auraient été réservées", complètent les juges.

Dans une autre affaire, des investisseurs amateurs procèdent à de nombreux virements vers des plates-formes d'investissement. Elles se sont révélé être des escroqueries. Ils reprochent à leur banquier de les avoir laissés faire. Mais là encore, la Cour de cassation exclue toute faute de la banque. Pour les juges, celle-ci ne doit aucune mise en garde à des particuliers et, sollicitée seulement pour virer l'argent, ne doit aucun conseil en investissement.