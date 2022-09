Les futurs parents peuvent renoncer à l'autorité parentale

Les parents ont des droits et des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur : veiller sur sa sécurité, sa santé, son éducation, son patrimoine, etc. Ils se chargent de différentes tâches administratives au nom de l’enfant et doivent, par exemple, autoriser un chirurgien à l’opérer même en cas d’urgence. La justice autorise des parents à renoncer à l’autorité parentale naturelle, mais la Cour de cassation rappelle qu’ils doivent désigner une personne de confiance qui l’accepte.

La Cour de cassation précise que lorsque des parents décident, même avant la naissance, de confier leur enfant à un tiers en lui déléguant leur autorité parentale, il s'agit d'un mode d'organisation, contrôlé par un juge, révocable et sans effet sur la filiation. "L'autorité parentale peut être déléguée totalement ou partiellement lorsque les parents ne sont pas – ou ne se sentent pas – en capacité d'élever l'enfant, pour des raisons de santé par exemple", expliquent les juges. Ils ajoutent que, même si la loi n'évoque qu'une possibilité de délégation à "un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé", cette délégation peut être confiée à plusieurs personnes ou à un service social d'aide à l'enfance, "pourvu que les circonstances l'exigent et soient conformes à l'intérêt de l'enfant". Il faut donc, pour être "digne de confiance", que la ou les personnes choisies ne soient pas des inconnus pour la famille ou des gens rencontrés dans le seul objectif de prendre l'enfant en charge en vue de l'adopter ultérieurement.