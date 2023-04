Réduction sur l'impôt : qu'est-ce que la "remise gracieuse", et qui peut en bénéficier ?

"Une demande de remise gracieuse est toujours examinée au cas par cas par l’administration fiscale, après analyse de la situation personnelle du demandeur", explique le ministère de l'Économie sur son site. Mais il existe tout de même plusieurs éléments susceptibles d'être pris en compte.

Tout d'abord, un décalage dans la période de paiement de l'impôt, mais aussi des circonstances particulières : une perte imprévisible de revenus liée au chômage par exemple, des changements au sein du foyer (décès du conjoint, séparation) ou du point de vue de la santé (invalidité, maladie), pouvant entraîner une hausse anormale des dépenses. Bercy signale aussi le cas d'une "disproportion entre l'importance de la dette fiscale et le niveau de revenus", comme lors d'accumulation d'arriérés ou de rappels après un contrôle.

Mais attention, ces motifs ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une remise gracieuse. Le fisc examine tous les éléments du dossier du contribuable, mais aussi "votre comportement fiscal habituel en matière de déclaration et de paiement", souligne le site des impôts. À savoir notamment d'éventuels antécédents fiscaux, les efforts fournis par le passé dans le cas d'une dette fiscale à rembourser... Sans oublier les capacités de paiement du demandeur : sont passés au crible son patrimoine et ses ressources, ainsi que ses dépenses incompressibles, de la nourriture au logement en passant par les assurances. Bercy vérifie ainsi "l’adéquation entre les dépenses et les ressources du demandeur".