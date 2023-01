Réforme des retraites : qu'est-ce que le rachat de trimestres qui pourrait être assoupli par le gouvernement ?

Pour le moment, pour pouvoir faire une demande, les cotisants doivent être âgés entre 20 et 66 ans (60 ans pour les fonctionnaires). Les rachats ne doivent pas valider plus de quatre trimestres de retraite par an, et ne peuvent pas dépasser plus de 12 trimestres. Ils peuvent s'effectuer en plusieurs fois, et se cumuler. Une simulation de coût est accessible sur le site de l'Assurance retraite, avant de remplir un formulaire. La caisse de retraite valide ou non la demande dans les deux mois après réception de la demande. La somme peut être payée en plusieurs mensualités, et être déduite du revenu imposable.