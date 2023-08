Rentrée scolaire : un Français sur dix contraint d'emprunter pour supporter ses dépenses

Comment les Français vont-ils financer la rentrée scolaire ? C’est la question que Yomoni (gestion d’épargne en ligne) a posé à 958 parents d’enfants âgés de 3 à 18 ans. Selon cette enquête*, pour plus de 94% des personnes interrogées, elle sera placée sous le signe des dépenses (57% font état de "fortes dépenses" et 37% de "dépenses moyennes"). À l'inverse, seuls 6% des sondés ne se sentent pas concernés par cette pression financière.

Avec notamment des budgets qui grimpent à mesure que les enfants grandissent. Ainsi, en maternelle et en primaire, environ 42% des parents prévoient de dépenser entre 200 et 300 euros, tandis qu'au collège, 35% des familles prévoient un budget compris entre 300 et 400 euros. Et pour le lycée, 41% des parents prévoient de dépenser entre 400 et 500 euros. Mais pour l'université, les compteurs s'affolent : plus de 43% des parents estiment que leur budget dépassera les 1000 euros, avec certains atteignant même les 1500 euros.