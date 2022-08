Existe-t-il des aides pour inscrire son enfant aux activités extra-scolaires ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions, liées au pouvoir d'achat et à l'environnement, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Existe-t-il des aides pour inscrire mon enfant aux activités extra-scolaires ?

La première chose à faire est de se renseigner en mairie, car "l’organisation du périscolaire est de la compétence des collectivités et non de l’Education nationale", rappelle le ministère. Et c’est vrai qu’au niveau national, il n’y a pas grand-chose. Deux aides principalement. D’abord le Pass-Sport, comme son nom l’indique, "afin de favoriser l’inscription de 6,7 millions d’enfants et de jeunes adultes dans un club sportif". Sous conditions de ressources, vous avez droit à 50 euros d’aide par enfant. Toutes les informations sont disponibles en ligne à cette adresse.

Autres aides, elles aussi réservées aux foyers modestes, les tickets loisirs jeunes ou pass’sports-loisirs. "Cela passe par les Caisses d’allocations familiales", précise-t-on au ministère de l’Éducation nationale. Ces tickets "permettent de financer une partie ou la totalité des frais d’inscription, d’achat de matériel ou d’équipement nécessaire à la pratique d’une activité de loisirs en dehors du temps scolaire." Cela peut donc concerner une activité sportive, mais aussi culturelle, artistique, scientifique et multimédia.