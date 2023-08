Fournitures scolaires : comment faire un choix écologique ?

Le meilleur moyen pour limiter à la fois son empreinte écologique et sa facture reste… de ne pas acheter. Pour cela, recyclez au maximum les fournitures acquises par le passé. Un cahier qui n’a été qu’à moitié rempli pourra tout à fait servir pour une autre matière l’année suivante. Faites l’inventaire des feutres et crayons de couleur de toute la maison pour éviter de racheter. Il est également possible de mutualiser les ressources entre parents d’élèves de votre entourage. Certains auront peut-être en stock ce dont vous avez besoin et vice-versa. Ceux dont les enfants partent en enseignement supérieur croulent souvent sous des années de rapporteurs, compas et trousses dont ils n’auront plus l’usage.

Si l’usage de produits de seconde main peut être compliqué en matière de cahiers et de crayons, par essence assez fragiles, cela est en revanche plus aisé concernant d’autres fournitures scolaires, comme les vêtements et équipement de sport, les cartables ou les instruments de musique. On pourra également faire des choix plus écologiques en matière de transports ou de goûter.