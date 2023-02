Travaux : en cas de malfaçons, sans contrat de garantie, difficile d’obtenir des indemnités

La Cour de cassation confirme cette sentence. "En agissant ainsi, le banquier a fait perdre à son client la garantie d'exécution des travaux aux prix et délais convenus, et la garantie que la construction serait achevée en cas de défaillance du constructeur choisi", estiment les juges. Ils ajoutent que le client doit assurer sa part de l’erreur. "Le banquier lui a seulement fait perdre une chance de ne pas signer un tel contrat et de signer un contrat plus cher avec une garantie. Il ne peut donc pas lui être réclamé des indemnités qui couvriraient l'intégralité du préjudice constaté ultérieurement", conclut la Cour. Le préjudice doit être partagé entre la banque et le client.