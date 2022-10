Handicap physique ou mental : impossible de placer sous tutelle par commodité

Une personne âgée de votre entourage souffre d’une maladie neurodégénérative à l’instar d’Alzheimer. Elle ne se trouve plus réellement en capacité de gérer ses affaires. Vous pouvez décider de la mettre sous tutelle. Le juge apprécie cette mesure de protection au cas par cas. Les capacités de la personne concernée doivent être au préalable bien décrites, et la mesure doit être adaptée en conséquence. Le placement sous tutelle ou sous curatelle nécessite un avis médical. Mais attention, prévient la Cour de cassation, la mesure de tutelle n'est possible que pour "une personne qui connaîtrait une altération de ses facultés mentales ou physiques rendant nécessaire qu'elle soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile".

L’affaire jugée concerne une grand-mère qui proteste en justice après avoir été placée sous tutelle à la demande de son petit-fils. Ce dernier craint qu'elle ne dilapide ses biens. Au vu de certificats médicaux qui évoquaient une altération modérée de ses facultés intellectuelles, un caractère émotif, une crainte de mal faire ou encore quelques troubles de mémoire, le juge d’appel avait estimé insuffisante une curatelle. Cette mesure prévoit un accompagnement de la personne alors que la tutelle la dépossède de tout pouvoir au profit du tuteur. Le juge estime "préférable" de confier la gestion de ses affaires à un tuteur.