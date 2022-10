Le réparateur doit conserver avec soin l'objet confié

Faire réparer revient à solliciter un service de remise en état à un professionnel. Le vêtement une fois recousu, la carte mère de l’ordinateur remplacée, le mécanisme d’un jouet pour enfant réhabilité, l’artisan s’est acquitté de sa première mission. Sa deuxième, garder l’objet en bon état jusqu’à sa restitution, rappelle la Cour de cassation.

Un client d’une entreprise de mécanique se plaint en justice d’avoir récupéré un objet en mauvais état après sa réparation. "La garde de l'objet en bon état d'entretien doit se poursuivre au-delà du temps de travail, d'entretien ou de réparation, durant tout le temps de la présence de cet objet chez le réparateur", argue le client.

L’entreprise réplique en estimant qu’elle n’est responsable de l'objet confié que durant les opérations de son travail. Sa seule mission, selon le contrat conclu, est d’effectuer certains travaux et rien d'autre. "Il appartenait au propriétaire de récupérer son bien dès que possible et de ce fait, c'est ce propriétaire qui était responsable de la bonne conservation", ajoute l’artisan réparateur.