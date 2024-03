Retrait gonflement et assurance habitation : comment être indemnisé en cas de dégâts ?

Le phénomène de retrait gonflement des argiles (RGA) est susceptible de toucher plus de la moitié des maisons françaises. Sous l’effet des sécheresses répétées, des fissures peuvent apparaître et nécessiter des réparations importantes. Se faire indemniser peut alors être compliqué, car une reconnaissance de catastrophe naturelle est nécessaire.

C’est une conséquence du changement climatique qui peut avoir de graves conséquences et toucher des millions de foyers français. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) est suivi de près par les professionnels de l’assurance et les pouvoirs publics. Son coût annuel peut en effet se chiffrer en milliards d’euros. Les épisodes de sécheresse étant de plus en plus fréquents en France, les sols argileux se contractent. Lorsque la pluie revient, ils gonflent à nouveau. Ces mouvements géologiques provoquent des fissures parfois importantes sur les immeubles, pouvant aller jusqu’à les rendre dangereux. Les travaux nécessaires sont souvent très chers, et se faire rembourser est loin d’être garanti.

Est-on couvert en cas de retrait gonflement ?

En effet, la plupart des sinistrés ne sont pas indemnisés. Le RGA n’est pas un accident, mais un phénomène lent et insidieux, souvent provoqué par une succession de sécheresses sur plusieurs années. Si des fissures apparaissent, vous n’êtes couvert qu’au titre de la Garantie catastrophe naturelle. Il faut donc que la zone dans laquelle se trouve votre maison soit reconnue par les services de l’État comme victime d’une telle catastrophe. Or, selon un rapport de la Cour des Comptes de 2022, une demande sur deux n’aboutit pas. Une ordonnance de février 2023 prévoit cependant de mieux prendre en compte ce phénomène. Dans tous les cas, lorsque vous constatez des dégâts, il vous appartient de prévenir votre assureur, ainsi que la mairie de votre commune, dans un délai de 18 mois. N’hésitez pas à prévenir vos voisins, car une multiplication des signalements ne peut être que favorable.

Comment se faire indemniser ?

Plus de la moitié des maisons individuelles françaises sont exposées au RGA, à divers degrés. Faire partie d’une zone classée en catastrophe naturelle ne sera cependant pas suffisant. Encore faudra-t-il que les dégâts soient attribués au phénomène de retrait gonflement. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, l’assuré dispose d’un délai de trente jours (contre dix jours auparavant) à compter de la parution de la reconnaissance au journal officiel pour envoyer une demande d’indemnisation à son assureur. À noter que l’ordonnance de 2023 a renforcé l’encadrement de cette expertise et les sanctions en cas de manquement.

Enfin, si vous avez acheté un bien neuf ou récent, il est possible de faire jouer la garantie décennale. Il faudra pour cela que les dégâts soient dus à la non-prise en compte par le constructeur de la nature des sols et des risques particuliers qu’ils présentent. Comme son nom l’indique, la garantie ne s’applique que si le défaut est signalé dans les 10 ans suivant la livraison de l’immeuble. Surveiller régulièrement l’état de sa maison et signaler rapidement l’apparition d’une fissure peut permettre de limiter les dégâts.