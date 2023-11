Retraite : ces cinq erreurs communes qui peuvent vous coûter cher

Le meilleur levier pour faire fructifier une épargne ou un investissement reste le temps. Pourtant, bien des Français ne pensent au financement de leur retraite que lorsqu’elle approche. Il ne faut pas attendre d’avoir cinquante ans pour investir. Il est conseillé d’ouvrir un PER dès 40 ans, voir avant si vous pouvez l’alimenter régulièrement. Dans la mesure de ses moyens, on peut aussi préparer sa retraite dès le début de la vie active. On choisira alors un investissement à long terme qui s’adapte aux versements modestes comme l’assurance-vie ou le PEA.