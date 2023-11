Agirc-Arcco : cotisations, points, pensions... Comment ça marche ?

Notre système de retraite est basé sur un régime général et sur des complémentaires. Ces dernières versent des pensions supplémentaires en fonction des sommes cotisées durant la vie active. La plupart des travailleurs sont inscrits à l’Agirc-Arcco.

Le système de retraite français n’est pas réputé pour sa simplicité. Ce que l’on appelle communément la pension de retraite est elle-même composée de plusieurs primes. Elles peuvent être gérées par différents organismes selon l’emploi ou le statut. On retrouve d’une part l’assurance retraite ou retraite de base. Elle est gérée par l’assurance maladie et son montant dépend du nombre de trimestres travaillés dans une vie ainsi que du salaire sur les 25 meilleures années. Mais à celle-ci s'ajoutent des retraites complémentaires.

Qui est concerné par l’Agirc-Arcco ?

Les retraites complémentaires sont gérées par des organismes différents selon le statut. Elles sont financées par les cotisations retraites salariales et patronales. Parmi les acteurs dont on entend régulièrement parler, on trouve l’Agirc-Arcco. Ce nom un peu barbare résulte de la fusion de deux entités. La première concernait les cadres et l’autre les salariés. Mais depuis 2019, ce sont l’ensemble des travailleurs du secteur privé qui dépendent de l’Agirc-Arcco, soit environ 80 % des actifs.

Comment sont calculées les retraites complémentaires ?

Le mode de calcul des pensions de l’Agirc-Arcco est différent de l'assurance retraite et peut être plus compliqué à appréhender. Il est basé sur un système de points. Ils sont obtenus via une formule assez complexe qui tient compte du salaire, des primes, de diverses indemnités, des avantages en nature, et des montants cotisés. De la même manière que l’on peut racheter des trimestres non cotisés pour partir à la retraite plus tôt, on peut acheter des points pour augmenter le montant de sa pension. Le coût augmente cependant avec l’âge et il est donc plus opportun de les acheter lorsqu’on est encore jeune.

Dès son inscription dans cette caisse complémentaire, le salarié accumule des points. Il les conservera jusqu'à la retraite même s’il change de régime. Ils permettront ainsi de calculer le montant de sa prime. Pour connaître le nombre de points dont il dispose, un salarié du privé a juste à se connecter sur le site de l’Agirc-Arcco. Il n’est pas forcément nécessaire de créer un compte. Vous pouvez vous identifier grâce à France Connect, par exemple avec votre numéro de sécurité sociale.